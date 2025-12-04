FABRICE GUY L’OPÉRA ROCK Théâtre Bernard Blier Pontarlier

FABRICE GUY L’OPÉRA ROCK Jeudi 4 décembre, 20h30 Théâtre Bernard Blier Doubs

Ded et Steven sont deux personnages aux allures disparates. L’un bidouille de la musique sur cassettes, l’autre fabrique des effets spéciaux à base de planches et de vis à bois.

Ils espèrent tutoyer les étoiles en jouant “Fabrice Guy l’Opéra Rock” qu’ils préparent depuis des mois avec leurs modestes moyens.

Un spectacle Punk DIY (do it yourself), où les deux personnages retracent l’épopée de leur héros, Fabrice Guy, de façon simple, brute et spectaculaire.

Théâtre Bernard Blier 2 rue de la halle 25300 pontarlier Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « achickenstreet@gmail.com »}] http://www.ciechickenstreet.com/

CHICKEN STREET & COULEURS DE CHAP’