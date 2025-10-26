FABRICE MOREAU / NELSON VERAS / JOZEF DUMOULIN / RICARDO IZQUIERDO Le Baiser Salé Paris

Fabrice Moreau revient avec un nouveau projet qui lui ressemble : à la fois subtil, poétique et d’une grande intensité. Figure incontournable du jazz européen, compagnon de route de Marc Copland, Stéphane Kerecki, Airelle Besson ou Jean-Philippe Viret, le batteur nous invite ici à plonger dans un univers où la virtuosité rime avec dépouillement.

Autour de lui, un trio de haute volée : Ricardo Izquierdo au sax ténor, au son aussi chaleureux qu’incisif ; Nelson Veras, guitariste à la finesse redoutable, dont chaque note semble suspendue dans l’air ; et Jozef Dumoulin, maître des textures, au piano et à la basse synthé, qui étire l’espace sonore jusqu’à l’apesanteur.

Entre lyrisme assumé et romantisme discret, les nouvelles compositions de Fabrice Moreau dessinent une musique libre, sincère, qui respire et prend son temps.

Le vendredi 06 février 2026

de 21h30 à 23h00

payant Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Web : 28 EUR

Tarif Adhérents : 23 EUR

Tarif sur place : 30 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

