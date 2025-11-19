FABRICE TERKI – LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

FABRICE TERKI Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : FABRICE TERKIVenez découvrir Fabrice Terki dans son one man show ALGERITALIEN AUTHETIQUE .Sa personne, sa famille, ses origines … racontés dans ce spectacle avec une touche d’épice mesurée.Un parcours de vie qu’il nous raconte sous forme d’anecdotes et de blagues. Il vous amènera dans son univers vivifiant.Rires ensemble est le seul objectif de cette belle soirée !Et n’oubliez pas dans la vie, il ne suffit pas d’être grand, soyez plutôt à la hauteur… ? Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31