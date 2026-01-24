Fabrik à Histoires Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais
Fabrik à Histoires Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais mercredi 18 février 2026.
Fabrik à Histoires
Sauzé-Vaussais 1 bis rue du baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Des histoires à écouter et une activité à réaliser.
Pour cette Fabrik à histoires, on vous propose de découvrir et d’observer les chevreuils, tout en restant bien au chaud à la médiathèque.
Gratuit Sur inscription A partir de 5 ans .
Sauzé-Vaussais 1 bis rue du baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fabrik à Histoires
L’événement Fabrik à Histoires Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays Mellois