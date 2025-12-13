Fabrik’ à Zic’ Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes
Fabrik’ à Zic’ Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes mardi 20 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-20 15:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Avec trois fois rien, des matériaux de récupération et un peu d’imagination, viens créer ton propre instrument de musique.
Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 0240415347