Fabrik créative Art au carré Laval mercredi 24 décembre 2025.
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Début : 2025-12-24 14:00:00
fin : 2025-12-31 15:00:00
2025-12-24 2025-12-31
Atelier Fabrik Créative vacances de Noël
Le MANAS | Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers tient dans votre main ! Inspirez-vous de la pluralité des formes d’expression plastique pour décliner son univers sur les six faces d’un cube.
Les enfants repartent avec leur propre cube !
À partir de 5 ans
À vivre en famille
Gratuit
Réservation obligatoire au 02 53 74 12 30 .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Fabrik Créative workshop Christmas vacations
