Fabrik créative Art au carré

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-31 15:00:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Atelier Fabrik Créative vacances de Noël

Le MANAS | Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers tient dans votre main ! Inspirez-vous de la pluralité des formes d’expression plastique pour décliner son univers sur les six faces d’un cube.

Les enfants repartent avec leur propre cube !

À partir de 5 ans

À vivre en famille

Gratuit

Réservation obligatoire au 02 53 74 12 30 .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Fabrik Créative workshop Christmas vacations

L’événement Fabrik créative Art au carré Laval a été mis à jour le 2025-12-11 par LAVAL TOURISME