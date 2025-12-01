Fabrik créative Dans les mains de Séraphine Laval
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2026-01-02 15:00:00
2025-12-26 2026-01-02
Atelier Fabrik Créative vacances de Noël
Explorez l’univers poétique de Séraphine de Senlis au cours de cette séance en famille. Découvrez son œuvre, miracle d’équilibre, d’harmonie et d’intensité, dont le secret réside dans ses couleurs flamboyantes, aux reflets et à la texture uniques !
À partir de 5 ans
À vivre en famille
Gratuit
Réservation obligatoire au 02 53 74 12 30 .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Fabrik Créative workshop Christmas vacations
