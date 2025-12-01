Fabrik créative Dans les mains de Séraphine Laval

Fabrik créative Dans les mains de Séraphine

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Début : 2025-12-26 14:00:00

fin : 2026-01-02 15:00:00

2025-12-26 2026-01-02

Atelier Fabrik Créative vacances de Noël

Explorez l’univers poétique de Séraphine de Senlis au cours de cette séance en famille. Découvrez son œuvre, miracle d’équilibre, d’harmonie et d’intensité, dont le secret réside dans ses couleurs flamboyantes, aux reflets et à la texture uniques !

À partir de 5 ans

À vivre en famille

Gratuit

Réservation obligatoire au 02 53 74 12 30 .

English :

Fabrik Créative workshop Christmas vacations

