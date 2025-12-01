Fabrik créative Zou le Zoo !

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2026-01-02 10:30:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31 2026-01-02

Atelier Fabrik Créative vacances de Noël

Catastrophe, les animaux se sont échappés des œuvres. Crocodile, hibou, escargot et coccinelle ne retourneront dans leur tableau qu’au rythme de leur comptine préférée. Alors chantons !

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans

À vivre en famille, en autonomie

Gratuit

Réservation obligatoire au 02 53 74 12 30 .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Fabrik Créative workshop Christmas vacations

L’événement Fabrik créative Zou le Zoo ! Laval a été mis à jour le 2025-12-11 par LAVAL TOURISME