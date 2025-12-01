Fabrik créative Zou le Zoo ! Laval
Fabrik créative Zou le Zoo ! Laval mercredi 24 décembre 2025.
Fabrik créative Zou le Zoo !
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 10:00:00
fin : 2026-01-02 10:30:00
Date(s) :
2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31 2026-01-02
Atelier Fabrik Créative vacances de Noël
Catastrophe, les animaux se sont échappés des œuvres. Crocodile, hibou, escargot et coccinelle ne retourneront dans leur tableau qu’au rythme de leur comptine préférée. Alors chantons !
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans
À vivre en famille, en autonomie
Gratuit
Réservation obligatoire au 02 53 74 12 30 .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Fabrik Créative workshop Christmas vacations
L’événement Fabrik créative Zou le Zoo ! Laval a été mis à jour le 2025-12-11 par LAVAL TOURISME