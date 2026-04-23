FABRI’K FESTIVAL Saint-Jean-de-Védas

Saint-Jean-de-Védas

FABRI’K FESTIVAL

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Fabri’k Festival débarque pour une première édition le 13 juin 2026 à Victoire 2, à Saint-Jean de- Védas.

Imaginé et organisé à 100 % par les étudiants de l’école Acoustik, cet événement met à l’honneur la scène musicale locale dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Fabri’k Festival un nouveau rendez-vous musical porté par les étudiants !

Le Fabri’k Festival débarque pour une première édition le 13 juin 2026 à Victoire 2, à Saint-Jean de- Védas.

Imaginé et organisé à 100 % par les étudiants de l’école Acoustik, cet événement met à l’honneur la scène musicale locale dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Pensé comme un véritable projet de terrain, le festival permet aux étudiants de vivre une expérience concrète en gérant chaque étape de l’événement programmation, production, technique et communication.

L’objectif est simple accompagner des artistes émergents, de l’enregistrement jusqu’à la scène.

Ouvert à tous, le Fabri’k Festival se tiendra de 19h à minuit dans une ambiance festive, avec concerts live, buvette et food trucks.

Un moment parfait pour vivre la musique autrement.

►Programme (blues, soul, pop rock )

À l’affiche The Thousand Blood, Black April, Blurrysense, Mansion & Jewels, Orchestre BTP et Deleo, des talents locaux réunis autour d’une même énergie.

Ouvert à tous Gratuit

Place limité

De 19h à 00h .

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 4 67 20 13 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FABRI’K FESTIVAL

The Fabri?k Festival arrives for its first edition on June 13, 2026 at Victoire 2, Saint-Jean de- Védas.

Conceived and organized 100% by students from the Acoustik school, this event showcases the local music scene in a convivial atmosphere accessible to all.

L’événement FABRI’K FESTIVAL Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER