Fabrique à tampons Biodiversité 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-22

C’est quoi un insecte ? Quel est son rôle dans la nature ? Pourquoi est-il essentiel de les préserver ?

Venez réaliser le 22 novembre de 14h à 16h, un tampon de votre insecte préféré !

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant un tampon à encre sur un thème scientifique !

Vous avez toujours eu envie de venir dans un Atelier de fabrication numérique (FabLab) pour créer un objet de vos propres mains mais vous n’avez jamais su par où commencer ? Et si on débutait tout simplement en créant un tampon à encre.

Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit. .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Fabrique à tampons Biodiversité

What is an insect? What is their role in nature? Why is it essential to preserve them?

Come and make a stamp of your favorite insect on November 22 from 2pm to 4pm!

German : Fabrique à tampons Biodiversité

Was ist ein Insekt? Welche Rolle spielen sie in der Natur? Warum ist es so wichtig, sie zu schützen?

Erstelle am 22. November von 14 bis 16 Uhr einen Stempel von deinem Lieblingsinsekt!

Italiano :

Che cos’è un insetto? Che ruolo hanno in natura? Perché è così importante proteggerli?

Venite a realizzare un francobollo del vostro insetto preferito il 22 novembre dalle 14.00 alle 16.00!

Espanol :

¿Qué es un insecto? ¿Qué papel desempeñan en la naturaleza? ¿Por qué es tan importante protegerlos?

Ven a hacer un sello de tu insecto favorito el 22 de noviembre de 14:00 a 16:00

