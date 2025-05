Joris Héraclite Valenzuela : Le territoire des traces – Fabrique artistique et numérique Rosny-sous-Bois, 7 juin 2025, Rosny-sous-Bois.

« Le territoire des traces » est une installation artistique en trois volets, présentée au rez-de-chaussée de la Fabrique artistique et numérique. À travers des ateliers participatifs, l’artiste Joris Héraclite Valenzuela capte et transforme les empreintes urbaines en œuvres visuelles poétiques et éphémères mêlant aspérités murales et vidéo. L’installation se compose d’écrans en silicone sur lesquels se projettent des images évoquant divers lieux de Rosny-sous-Bois, invitant le spectateur à reconsidérer son regard sur la ville. Elle interroge la mémoire urbaine et le lien profond entre l’environnement et ses habitants.

Installation en accès libre. Public familial.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h30 à 23h30

gratuit Tout public.

Fabrique artistique et numérique Mail Jean Pierre Timbaud 93110 Rosny-sous-Bois

Métro -> E : Rosny-sous-Bois (Rosny-sous-Bois) (316m)

Bus -> 1 : Piscine (Rosny-sous-Bois) (98m)

Vélib -> Mairie de Rosny-sous-Bois (319.26m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33148549054 fan@rosnysousbois.fr https://www.facebook.com/fanderosny https://www.facebook.com/fanderosny

Traces de ville et des traces vies se mêlent pour former des tableaux urbains vibrants et immersifs.