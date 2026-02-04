Fabrique du patrimoine: Choisir ses enduits de façade

Le Blanc Indre

Début : Jeudi 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02 19:30:00

Atelier pour s’initier aux spécificités des différents enduits, le choix du sable mais également les différentes finitions possibles.

Chaux aérienne ou hydraulique ? Enduit à pierres vues ou enduit plein ? Quelle couleur et quelle finition ? Une visite à travers quelques rues du Blanc avec Benoit Huyghe de l’Écomusée de la Brenne permettra de rappeler l’origine de la chaux et son utilisation dans le bâti, tout en observant différentes typologies de façades et d’enduits. L’atelier se poursuivra par un temps d’échanges en salle pour compléter les observations par différentes réalisations, d’aborder la composition des enduits, notamment le choix du sable mais également les différentes finitions. Pour les habitants du Blanc, ce temps sera également l’occasion de préciser les attendus pour les projets soumis à autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France et de présenter l’aide à la rénovation des façades proposée .

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

English :

Construction of the Maison de la Rénovation is nearing completion… these two small buildings will serve as demonstrators of numerous techniques using bio- and geo-sourced materials and pushing the decarbonization envelope.

