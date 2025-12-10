Fabrique en famille Cartes de Nöel pop-up Maison des services du Réquistanais Réquista

Fabrique le toi-même DECO Bien-être

Maison des services du Réquistanais 7 Avenue Vallée du Tarn Réquista Aveyron

Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Atelier immersif pour découvrir comment votre intérieur influence votre énergie, votre sommeil, votre concentration et votre bien-être émotionnel.

À travers les principes du feng shui et de la psychologie des couleurs, vous apprendrez à réharmoniser une pièce clé de votre habitat. Pour profiter pleinement de cette session, merci d’apporter le plan à l’échelle de la pièce qui vous pose problème agencement difficile, insomnie, perte d’énergie, manque de concentration…

Animé par Nat’harmonie

Tarif 10€ (5€ avec le pass Bercail) .

Maison des services du Réquistanais 7 Avenue Vallée du Tarn Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 48 46 19 07

English :

Immersive workshop to discover how your interior influences your energy, sleep, concentration and emotional well-being.

