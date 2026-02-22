Fabrique le toi-même Atelier Cuisine sauvage lieu à définir Maison des services du Réquistanais Réquista

Fabrique le toi-même Atelier Cuisine sauvage lieu à définir

10h Après une balade cueillette et un temps d’identification, nous allons préparer un repas que nous dégusterons ensemble autour des plantes sauvages comestibles les plus courantes.

Animé par Laurence Besoin de nature

Tarif : 15€ 10€ avec le Pass Bercail Inscription au 05 65 43 68 64 ou evs@requistanais.fr .

Maison des services du Réquistanais 7 Avenue Vallée du Tarn Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 48 46 19 07

10 a.m.: After a foraging walk and a time for identification, we’ll prepare a meal that we’ll enjoy together around the most common edible wild plants.

Hosted by Laurence ? A need for nature

L’événement Fabrique le toi-même Atelier Cuisine sauvage lieu à définir Réquista a été mis à jour le 2026-02-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)