Fabrique Low tech objets du quotidien pour un quartier sobre et solidaire 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

2025-10-25

Et si on fabriquait des objets utiles, sobres… et conviviaux ? Venez découvrir comment la low tech peut transformer notre quotidien, notre quartier, et nos usages de l’énergie !

Le Dôme vous invite à un atelier pratique pour fabriquer des objets du quotidien à faible consommation énergétique. L’objectif ? Explorer comment des solutions simples, accessibles et partagées peuvent répondre à nos besoins essentiels tout en renforçant les liens entre habitant·es.

Venez vous initier aux machines du FabLab et découvrir comment la fabrication numérique peut répondre à des enjeux très actuels mieux consommer, mieux partager, et renforcer la convivialité dans nos quartiers.

Ce temps convivial est aussi l’occasion de rejoindre la démarche de recherche-action POPSU Transitions, qui interroge avec les habitant·es, chercheur·ses et élu·es comment faire territoire autour de la sobriété énergétique. .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Fabrique Low tech objets du quotidien pour un quartier sobre et solidaire

What if we were to make objects that were useful, sober? and user-friendly? Come and discover how low tech can transform our daily lives, our neighborhoods, and our use of energy!

German : Fabrique Low tech objets du quotidien pour un quartier sobre et solidaire

Wie wäre es, wenn wir nützliche, sparsame und benutzerfreundliche Gegenstände herstellen würden? Entdecken Sie, wie Low-Tech unseren Alltag, unsere Nachbarschaft und unseren Umgang mit Energie verändern kann!

Italiano :

E se realizzassimo oggetti utili, sobri e facili da usare? Venite a scoprire come il low tech può trasformare la nostra vita quotidiana, il nostro quartiere e il modo in cui utilizziamo l’energia!

Espanol :

¿Y si fabricáramos objetos útiles, sobrios? y fáciles de usar? Ven y descubre cómo la baja tecnología puede transformar nuestra vida cotidiana, nuestros barrios y la forma en que utilizamos la energía

