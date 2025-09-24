Fabrique moi une fusée ! Bibliothèque André Malraux Paris

Fabrique moi une fusée ! Bibliothèque André Malraux Paris mercredi 24 septembre 2025.

Prêts à décoller ?

Préparer sa fusée – en choisir les couleurs, la fuseler, et l’assembler.

En route vers d’autres planètes et dimensions !

Un atelier de travaux manuels pour fabriquer une fusée

Le mercredi 24 septembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Atelier pour enfants à partir de 8 ans

Réservation obligatoire au 01 45 44 53 85 ou bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

En présence d’interprètes LSF/FR

Public enfants et jeunes.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/