Muséum des Sciences Naturelles 43, Rue Jules Guitton Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-02-19 10:30:00
fin : 2026-02-26 12:00:00
2026-02-19 2026-02-26
Les chimères exposées dans les vitrines du muséum ont-elles vraiment existé ? À votre tour, composez en famille une créature imaginaire. .
Muséum des Sciences Naturelles 43, Rue Jules Guitton Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 48 50 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
