Fabrique ta chimère au muséum des sciences naturelles

Muséum des Sciences Naturelles 43, Rue Jules Guitton Angers Maine-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

Les chimères exposées dans les vitrines du muséum ont-elles vraiment existé ? À votre tour, composez en famille une créature imaginaire. .

