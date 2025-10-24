Fabrique ta citrouille Atelier Juniors 7/13 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

2h Juniors de 7 à 13 ans

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

2025-10-24

Préparation de la structure, assemblage, collage et séchage, réalisation de son croquis d’illustration et mise en couleur avec les peintures de ta décoration en forme de citrouille. Avec l’aide de Caroline, illustratrice jeunesse de Jus de carotte.

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Prepare the structure, assemble, glue and dry, draw your illustration sketch and color your pumpkin decoration with paints. With the help of Caroline, children’s illustrator of Jus de carotte.

German :

Vorbereitung der Struktur, Zusammenbau, Kleben und Trocknen, Anfertigung seiner Illustrationsskizze und farbige Gestaltung mit Farben deiner kürbisförmigen Dekoration. Mit der Hilfe von Caroline, der Jugendillustratorin von Jus de carotte.

Italiano :

Preparate la struttura, assemblatela, incollatela e fatela asciugare, realizzate il vostro schizzo illustrativo e colorate la decorazione della zucca con i colori. Con l’aiuto di Caroline, illustratrice per bambini di Jus de carotte.

Espanol :

Prepara la estructura, monta, pega y seca, haz el boceto de tu ilustración y colorea con pinturas la decoración de tu calabaza. Con la ayuda de Caroline, ilustradora infantil de Jus de carotte.

