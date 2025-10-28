Fabrique ta citrouille Un Atelier de Art à Zen Parentis-en-Born
Fabrique ta citrouille Un Atelier de Art à Zen Parentis-en-Born mardi 28 octobre 2025.
Fabrique ta citrouille
Un Atelier de Art à Zen 209 Avenue du 8 Mai 1945 Parentis-en-Born Landes
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30
Fabrication d’un photophore en bois avec Angélique menuisière et son support en céramique avec Christine céramiste, suivi d’un goûter.
Tout public à partir de 8 ans et sans limite d’âge .
Un Atelier de Art à Zen 209 Avenue du 8 Mai 1945 Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 19 03 03 unatelier.deartazen@gmail.com
English : Fabrique ta citrouille
German : Fabrique ta citrouille
Italiano :
Espanol : Fabrique ta citrouille
L’événement Fabrique ta citrouille Parentis-en-Born a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Grands Lacs