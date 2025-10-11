FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL Olargues

FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL

FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL Olargues samedi 11 octobre 2025.

FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-12-03

Date(s) :
2025-10-11

Crée ta couronne de Noël avec Cebenna !
Atelier nature et créativité pour petits et grands, à partir d’éléments végétaux locaux. Ambiance conviviale, matériel fourni. Sur inscription, places limitées.
le Centre Cebenna vous invite à un atelier créatif et chaleureux Fabrique ta couronne de Noël.
Guidés par l’équipe de Cebenna, vous réaliserez votre propre couronne à partir de végétaux et matériaux naturels issus du territoire. Une belle occasion de se reconnecter à la nature tout en préparant les fêtes de fin d’année.
L’atelier est ouvert à tous, petits et grands, dans une ambiance conviviale et inspirante.
Tout le matériel est fourni, mais vous pouvez aussi apporter vos trouvailles végétales !
Sur inscription places limitées. .   .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00 

English :

Create your own Christmas wreath with Cebenna!
Nature and creativity workshop for young and old, using local plant elements. Friendly atmosphere, materials provided. Registration required, places limited.

German :

Gestalte deinen Weihnachtskranz mit Cebenna!
Natur- und Kreativworkshop für Groß und Klein, mit lokalen Pflanzenelementen. Gesellige Atmosphäre, Material wird gestellt. Nach Anmeldung, begrenzte Plätze.

Italiano :

Crea la tua ghirlanda di Natale con Cebenna!
Laboratorio di natura e creatività per grandi e piccini, con l’utilizzo di piante locali. Atmosfera amichevole, materiali forniti. Iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

¡Crea tu propia corona de Navidad con Cebenna!
Taller de naturaleza y creatividad para grandes y pequeños, utilizando plantas locales. Ambiente acogedor, materiales proporcionados. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

L’événement FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL Olargues a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC