FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL Olargues

FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-12-03

2025-10-11

Crée ta couronne de Noël avec Cebenna !

le Centre Cebenna vous invite à un atelier créatif et chaleureux Fabrique ta couronne de Noël.

Guidés par l’équipe de Cebenna, vous réaliserez votre propre couronne à partir de végétaux et matériaux naturels issus du territoire. Une belle occasion de se reconnecter à la nature tout en préparant les fêtes de fin d’année.

L’atelier est ouvert à tous, petits et grands, dans une ambiance conviviale et inspirante.

Tout le matériel est fourni, mais vous pouvez aussi apporter vos trouvailles végétales !

Sur inscription places limitées. . .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00

English :

Create your own Christmas wreath with Cebenna!

Nature and creativity workshop for young and old, using local plant elements. Friendly atmosphere, materials provided. Registration required, places limited.

German :

Gestalte deinen Weihnachtskranz mit Cebenna!

Natur- und Kreativworkshop für Groß und Klein, mit lokalen Pflanzenelementen. Gesellige Atmosphäre, Material wird gestellt. Nach Anmeldung, begrenzte Plätze.

Italiano :

Crea la tua ghirlanda di Natale con Cebenna!

Laboratorio di natura e creatività per grandi e piccini, con l’utilizzo di piante locali. Atmosfera amichevole, materiali forniti. Iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

¡Crea tu propia corona de Navidad con Cebenna!

Taller de naturaleza y creatividad para grandes y pequeños, utilizando plantas locales. Ambiente acogedor, materiales proporcionados. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.

