FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL Olargues
FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL Olargues samedi 11 octobre 2025.
FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL
Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-10-11
Crée ta couronne de Noël avec Cebenna !
Atelier nature et créativité pour petits et grands, à partir d’éléments végétaux locaux. Ambiance conviviale, matériel fourni. Sur inscription, places limitées.
le Centre Cebenna vous invite à un atelier créatif et chaleureux Fabrique ta couronne de Noël.
Guidés par l’équipe de Cebenna, vous réaliserez votre propre couronne à partir de végétaux et matériaux naturels issus du territoire. Une belle occasion de se reconnecter à la nature tout en préparant les fêtes de fin d’année.
L’atelier est ouvert à tous, petits et grands, dans une ambiance conviviale et inspirante.
Tout le matériel est fourni, mais vous pouvez aussi apporter vos trouvailles végétales !
Sur inscription places limitées. . .
Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00
English :
Create your own Christmas wreath with Cebenna!
Nature and creativity workshop for young and old, using local plant elements. Friendly atmosphere, materials provided. Registration required, places limited.
German :
Gestalte deinen Weihnachtskranz mit Cebenna!
Natur- und Kreativworkshop für Groß und Klein, mit lokalen Pflanzenelementen. Gesellige Atmosphäre, Material wird gestellt. Nach Anmeldung, begrenzte Plätze.
Italiano :
Crea la tua ghirlanda di Natale con Cebenna!
Laboratorio di natura e creatività per grandi e piccini, con l’utilizzo di piante locali. Atmosfera amichevole, materiali forniti. Iscrizione obbligatoria, posti limitati.
Espanol :
¡Crea tu propia corona de Navidad con Cebenna!
Taller de naturaleza y creatividad para grandes y pequeños, utilizando plantas locales. Ambiente acogedor, materiales proporcionados. Inscripción obligatoria, plazas limitadas.
L’événement FABRIQUE TA COURONNE DE NOËL Olargues a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC