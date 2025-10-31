Fabrique ta déco de fenêtre d’Halloween Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne

Fabrique ta déco de fenêtre d’Halloween

Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Une déco à faire peur !

Avec Aurore du Labo Créatif.

Venez fêter Halloween au Chat Perché, suivi d’un atelier créatif et distribution de bonbons pour les participants déguisés.

Pour les enfants de 3 à 12 ans. .

English : Fabrique ta déco de fenêtre d’Halloween

Scary decor!

German : Fabrique ta déco de fenêtre d’Halloween

Eine Dekoration zum Fürchten!

Italiano :

Un arredamento spaventoso!

Espanol :

¡Decoración terrorífica!

