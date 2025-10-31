Fabrique ta déco de fenêtre d’Halloween Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne
Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Une déco à faire peur !
Avec Aurore du Labo Créatif.
Venez fêter Halloween au Chat Perché, suivi d’un atelier créatif et distribution de bonbons pour les participants déguisés.
Pour les enfants de 3 à 12 ans. .
English : Fabrique ta déco de fenêtre d’Halloween
Scary decor!
German : Fabrique ta déco de fenêtre d’Halloween
Eine Dekoration zum Fürchten!
Italiano :
Un arredamento spaventoso!
Espanol :
¡Decoración terrorífica!
