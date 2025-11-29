Fabrique ta déco de Noël Haguenau

Fabrique ta déco de Noël

Noël approche, viens préparer des décorations ou confectionner des cadeaux à offrir, en compagnie des bibliothécaires. Paysages de Noël, petites décorations en matériaux de récupération, mots en fil de fer, origami… Tu as le choix parmi plusieurs activités tout l’après-midi. 0 .

24 Rue du Maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 biblio-tilt@agglo-haguenau.fr

English :

With Christmas just around the corner, come and make your own decorations or gifts in the company of our librarians. Christmas landscapes, small decorations made from recycled materials, wire words, origami…

German :

Weihnachten steht vor der Tür. Bereite mit den Bibliothekarinnen Dekorationen vor oder bastele Geschenke, die du verschenken kannst. Weihnachtslandschaften, kleine Dekorationen aus Altmaterial, Wörter aus Draht, Origami…

Italiano :

Il Natale è alle porte, quindi venite a creare decorazioni o regali con le nostre bibliotecarie. Paesaggi natalizi, piccole decorazioni realizzate con materiali di riciclo, parole in filo di ferro, origami…

Espanol :

La Navidad está a la vuelta de la esquina, así que ven y haz algunos adornos o regalos con nuestros bibliotecarios. Paisajes navideños, pequeños adornos hechos con materiales reciclados, palabras de alambre, papiroflexia…

