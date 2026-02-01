Fabrique ta dinette chinoise (dès 5ans)

2 rue principale Douadic Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-19 11:00:00

fin : 2026-02-19 11:45:00

Date(s) :

2026-02-19

La ludothèque vous propose différents ateliers/jeux pendant les vacances… pour les petits et pour les grands.Familles

La ludothèque propose de jouer, de s’amuser, de construire, de se détendre, de s’échapper… Ces ateliers sont encadrés par les animatrices professionnelles de la maison de l’enfance. Atelier de fabrication de dinette chinoise à partir de 5 ans. .

2 rue principale Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr

English :

The toy library offers different workshops/games during the holidays… for young and old.

L’événement Fabrique ta dinette chinoise (dès 5ans) Douadic a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne