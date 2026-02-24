Fabrique ta Fabrik avec Mariana Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou
Dans le cadre de la Fabrik et comme les élèves de la commune, les habitants sont invités à construire une cabane qui sera exposée dans la Fabrik !
Mariana Caetano, l’artiste accueillie pour la Fabrik, utilise les mêmes cabanes pour son spectacle Invisibles Maisons, programmé le 24 avril à la médiathèque. Pour la 5ème édition, nous fabriquons ensemble la Fabrik !
Tout public en famille
Sur inscription .
Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
