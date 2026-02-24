Fabrique ta Fabrik avec Mariana Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou

Fabrique ta Fabrik avec Mariana

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-27 16:30:00

fin : 2026-03-27 17:30:00

2026-03-27

Dans le cadre de la Fabrik et comme les élèves de la commune, les habitants sont invités à construire une cabane qui sera exposée dans la Fabrik !

Mariana Caetano, l’artiste accueillie pour la Fabrik, utilise les mêmes cabanes pour son spectacle Invisibles Maisons, programmé le 24 avril à la médiathèque. Pour la 5ème édition, nous fabriquons ensemble la Fabrik !

Tout public en famille

Sur inscription .

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

