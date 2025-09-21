Fabrique ta lessive au lierre Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers

Fabrique ta lessive au lierre Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers dimanche 21 septembre 2025.

Fabrique ta lessive au lierre Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvre la fabrication d’une lessive végétale et gratuite avec la lessive au lierre. Une recette étonnante et connue depuis des siècles à redécouvrir à l’occasion de ces journées. Avec l’Atelier Ricochet.

Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Maison de l’environnement, Avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découvre la fabrication d’une lessive végétale et gratuite avec la lessive au lierre. Une recette étonnante et connue depuis des siècles à redécouvrir à l’occasion de ces journées. Avec l’Atelier…

Atelier Ricochet