Fabrique ta marionnette ! EPI des Longs Champs Rennes 11 juillet 2025

Sur inscription

Dragon, vache, chimère ou licorne…! La compagnie MONOPULPO vous accompagne dans la création de votre marionnette ! Atelier d’1h, enfant accompagné d’un adulte.

Inventez votre marionnette avec la Compagnie MONOPULPO, compagnie de théâtre rennaise qui explore depuis près d’une décennie l’art de la marionnette sous toutes ses formes. Site Internet [ici](https://monopulpoart.wixsite.com/mono-pulpo)

Pompons, tissus, rubans, … un palette de décoration pour donner vie à votre imagination, vous serez guidés par les artistes de la compagnie.

Atelier d’1h au choix 14h/15h ou 15h15/16h15 – Gratuit – Enfant accompagné d’un adulte, ouvert aux jeunes comme aux adultes ! 10 places par atelier. Sur inscription 02 99 27 63 27 ou [[longchamps@cerclepaulbert.asso.fr](mailto:longchamps@cerclepaulbert.asso.fr)](mailto:longchamps@cerclepaulbert.asso.fr)

Pour clôturer l’après-midi : 18h Spectacle Théâtre de Curiosités par la compagnie MONOPULPO et leurs marionnettes. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T16:15:00.000+02:00

EPI des Longs Champs EPI des Longchamps, Albert et Pierre, Rue Doyen Albert Bouzat, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine