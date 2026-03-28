Fabrique ta monnaie, Médiathèque John Lennon, La Courneuve
Fabrique ta monnaie, Médiathèque John Lennon, La Courneuve samedi 28 mars 2026.
Fabrique ta monnaie Samedi 28 mars, 15h00 Médiathèque John Lennon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
À quoi ressemblent les billets que nous utilisons chaque jour ? Quels symboles y trouve-t-on et que racontent-ils sur un pays ?
Après l’observation de différents billets du monde, les participants imaginent et créent leur propre monnaie fictive.
Réservation recommandée
À partir de 8 ans
Médiathèque John Lennon 9 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis Île-de-France
Atelier créatif animé par les bibliothécaires