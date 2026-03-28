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Fabrique ta monnaie, Médiathèque John Lennon, La Courneuve

Fabrique ta monnaie, Médiathèque John Lennon, La Courneuve samedi 28 mars 2026.

Lieu : Médiathèque John Lennon

Adresse : 9 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve

Ville : 93120 La Courneuve

Département : Seine-Saint-Denis

Début : samedi 28 mars 2026

Fin : samedi 28 mars 2026

Fabrique ta monnaie Samedi 28 mars, 15h00 Médiathèque John Lennon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

À quoi ressemblent les billets que nous utilisons chaque jour ? Quels symboles y trouve-t-on et que racontent-ils sur un pays ?
Après l’observation de différents billets du monde, les participants imaginent et créent leur propre monnaie fictive.
Réservation recommandée
À partir de 8 ans

Médiathèque John Lennon 9 avenue du Général Leclerc 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis Île-de-France
Atelier créatif animé par les bibliothécaires