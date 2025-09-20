Fabrique ta mosaïque Musée Marc Chagall Nice

Fabrique ta mosaïque 20 et 21 septembre Musée Marc Chagall Alpes-Maritimes

Début de l’atelier à 10h

Durée : 2h

A partir de 4 ans

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Découvrez les nombreuses mosaïques réalisées par Marc Chagall, à travers l’exposition De verre et de pierre. Chagall en mosaïque ! A partir de dessin inspiré des mosaïques de l’artiste, petits et grands habillent leur création de tesselles colorées en utilisant des gomettes, du papier de récupération et de la feutrine découpée, afin d’appréhender la technique de la mosaïque présentée au début de l’atelier.

Musée Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493538720 https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/rmn-gp/musee-national-marc-chagall/reservation?type=2884&date=2025-09-20 »}] Construit au début des années 1970 par l’architecte André Hermant, le bâtiment se caractérise par une architecture blanche et sobre, dans un jardin méditerranéen créé par Henri Fisch. En voiture : autoroute, sortie A8, sortie Nice Centre, puis voie rapide Mathis, sortie « Cimiez » En train : Gare SNCF Nice Ville, puis parcours de 15 minutes à pied pour rejoindre le musée En bus : bus n°5 ou bus Nice Le Grand Tour, arrêt « Musée Chagall » En tramway : N°1, arrêt Gare Thiers, puis à 15 minutes à pied du musée Parking : stationnement gratuit pour autocars et automobiles

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musées nationaux des Alpes-Maritimes