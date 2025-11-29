Fabrique ta planche à découper de A à Z Atelier Pastis Olive Pennedepie
Atelier Pastis Olive 260 Chemin de la Fontaine Virginie Pennedepie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-28 2026-01-03 2026-01-31 2026-02-14
Offrez-vous une expérience artisanale unique et apprenez l’ébénisterie avec Enora, artisan ébéniste et designer bois. Dans un cadre idyllique, entouré de nature, vous créerez votre propre planche à découper en bois, de A à Z, et repartirez avec une pièce que vous aurez façonnée de vos mains. .
Atelier Pastis Olive 260 Chemin de la Fontaine Virginie Pennedepie 14600 Calvados Normandie info@pastisolive.com
