Fabrique ta ville

2 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

9.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15 17:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à venir jouer les apprentis architectes au cours de cet atelier ludique mêlant visite guidée et animation créative.

À la suite d’une petite visite de ville pendant laquelle ils découvriront quatre monuments emblématiques de Châteauroux, les enfants de 7 à 12 ans pourront s’amuser à jouer les apprentis architectes au cours d’un atelier créatif et ludique. Dessin, découpage, collage, coloriage seront au programme pour recréer sous forme de maquettes en papier, leur monument préféré ! 9.5 .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

A fun workshop for children aged 5 to 10 to discover architecture.

L’événement Fabrique ta ville Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme