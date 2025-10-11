FABRIQUE TES BOUGIES Olargues

FABRIQUE TES BOUGIES Olargues samedi 11 octobre 2025.

FABRIQUE TES BOUGIES

Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-10-11

initiez-vous à l’art de la bougie avec Cebenna.

Atelier créatif pour petits et grands pose de mèches, choix des formes, intégration d’éléments naturels. Repartez avec vos créations ! Sur inscription, places limitées

le Centre Cebenna vous propose un atelier chaleureux et créatif à Olargues Fabrique tes bougies.

Apprenez à recycler vos restes de cire et vieilles bougies pour créer des bougies uniques et naturelles. Vous découvrirez les ingrédients, les techniques de coloration, la pose des mèches et l’intégration d’éléments végétaux. Un moment convivial pour petits et grands, idéal pour préparer les fêtes tout en valorisant les ressources locales.

Matériel fourni, mais vous pouvez apporter vos propres pots en verre et restes de cire.

Sur inscription places limitées. Tarifs adaptés selon âge et statuTS .

Avenue du Champ des Horts Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00

English :

learn the art of candle-making with Cebenna.

Creative workshop for young and old: wick placement, choice of shapes, integration of natural elements. Come away with your own creations! Registration required, places limited

German :

lernen Sie mit Cebenna die Kunst der Kerzenherstellung kennen.

Ein kreativer Workshop für Groß und Klein: Dochte legen, Formen wählen, natürliche Elemente integrieren. Gehen Sie mit Ihren Kreationen nach Hause! Auf Anmeldung, begrenzte Plätze

Italiano :

imparate l’arte della fabbricazione delle candele con Cebenna.

Laboratorio creativo per grandi e piccini: montaggio dello stoppino, scelta delle forme, inserimento di elementi naturali. Portate a casa le vostre creazioni! Iscrizione obbligatoria, posti limitati

Espanol :

aprenda el arte de hacer velas con Cebenna.

Taller creativo para grandes y pequeños: colocación de mechas, elección de formas, incorporación de elementos naturales. ¡Llévate tus creaciones a casa! Inscripción obligatoria, plazas limitadas

L’événement FABRIQUE TES BOUGIES Olargues a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC