Fabrique tes cosmétiques Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes

Fabrique tes cosmétiques

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 15:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Apprenez à fabriquer des cosmétiques naturels grâce à des recettes simples. Repartez avec vos créations ! À partir de 8 ans. .

Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Fabrique tes cosmétiques

L’événement Fabrique tes cosmétiques Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)