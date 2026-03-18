Fabrique tes cosmétiques Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes
Fabrique tes cosmétiques Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes vendredi 10 avril 2026.
Fabrique tes cosmétiques
Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 14:00:00
fin : 2026-04-10 15:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Apprenez à fabriquer des cosmétiques naturels grâce à des recettes simples. Repartez avec vos créations ! À partir de 8 ans. .
Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : Fabrique tes cosmétiques
L’événement Fabrique tes cosmétiques Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)