Fabrique ton abat-jour en kimono recyclé Maison Marbeuf Rennes Mercredi 11 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Apprend à confectionner et redonner vie à ton ancien abat-jour. Embarque pour une escale japonaise le temps d’un atelier. Atelier animé par Séverine de la Fabrique japonaise

Inscription à l’atelier via ce lien: [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/confectionne-ton-abat-jour-en-kimono-recycle](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/confectionne-ton-abat-jour-en-kimono-recycle)

Animé par Séverine de la Fabrique Japonaise. Artisane abat-jouriste et passionnée par le Japon.

**TARIF** 45 € + 2€ d’adhésion à l’association

Le prix couvre le matériel (polyphane, tissu, carcasse, colle… vous pouvez apporter votre abat-jour (sans le tissu) ou utiliser mes propres carcasses. Seul impératif : ne pas dépasser 20–25 cm et choisir une forme simple (de préférence ronde).

Tu apprendras la technique de l’abat-jour contrecollé et offriras une seconde vie à ton abat-jour!

dès 12 ans,

Mercredi 11 mars de 14h30 à 16h30

Samedi 21 mars de 10h à 12h

Samedi 28 mars : de 10h30 à 12h30

Jeudi 2 avril : de 10h30 à 12h

Jeudi 21 mai : de 17h30 à 20h

Jeudi 28 mai : 17h30 à 20h00

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



