Fabrique ton abat-jour en kimono recyclé, Maison Marbeuf, Rennes

Fabrique ton abat-jour en kimono recyclé Mercredi 11 mars, 14h00 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00
Inscription à l’atelier via ce lien: https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/confectionne-ton-abat-jour-en-kimono-recycle
Animé par Séverine de la Fabrique Japonaise. Artisane abat-jouriste et passionnée par le Japon.
TARIF 45 € + 2€ d’adhésion à l’association
Le prix couvre le matériel (polyphane, tissu, carcasse, colle… vous pouvez apporter votre abat-jour (sans le tissu) ou utiliser mes propres carcasses. Seul impératif : ne pas dépasser 20–25 cm et choisir une forme simple (de préférence ronde).
Tu apprendras la technique de l’abat-jour contrecollé et offriras une seconde vie à ton abat-jour!
dès 12 ans,
Mercredi 11 mars de 14h30 à 16h30
Samedi 21 mars de 10h à 12h
Samedi 28 mars : de 10h30 à 12h30
Jeudi 2 avril : de 10h30 à 12h
Jeudi 21 mai : de 17h30 à 20h
Jeudi 28 mai : 17h30 à 20h00
Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Apprend à confectionner et redonner vie à ton ancien abat-jour. Embarque pour une escale japonaise le temps d’un atelier. Atelier animé par Séverine de la Fabrique japonaise création upcycling