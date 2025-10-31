FABRIQUE TON AMULETTE DE PROTECTION Musée archéologique départemental Jublains

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Atelier jeune public proposé par le musée archéologique de Jublains

La nuit d’Halloween approche… et avec elle, les portes du monde des esprits s’entrouvrent. Démons, ombres et créatures oubliées se faufilent dans l’obscurité… Es-tu prêt à les affronter ?

Heureusement, nos ancêtres ne restaient pas sans défense. Chez les Romains, il y a plus de 2 000 ans: les enfants portaient une bulla, une amulette magique conçue pour les protéger des maladies, des mauvais sorts et des esprits malveillants. Et si toi aussi, tu fabriquais la tienne ?

Enfants à partir 8 ans

Sur réservation, places limitées .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 museedejublains@lamayenne.fr

English :

Workshop for young people offered by the Jublains archaeological museum

German :

Workshop für junges Publikum, angeboten vom archäologischen Museum in Jublains

Italiano :

Laboratorio per giovani organizzato dal Museo archeologico di Jublains

Espanol :

Taller para jóvenes organizado por el museo arqueológico de Jublains

