Fabrique ton armure ! Sedan

Fabrique ton armure !

Château fort Sedan Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants 6-18 ans sur présentation d’un justificatif)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

En famille, découvre les armures de la collection des princes de Sedan, prêtées par le Musée de l’Armée (Invalides, Paris), puis fabrique ta propre armure en carton.

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

As a family, discover the armor in the Princes de Sedan collection, on loan from the Musée de l’Armée (Invalides, Paris), then make your own cardboard armor.

