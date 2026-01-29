Fabrique ton armure ! Sedan
Fabrique ton armure ! Sedan mercredi 18 février 2026.
Fabrique ton armure !
Château fort Sedan Ardennes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants 6-18 ans sur présentation d’un justificatif)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
En famille, découvre les armures de la collection des princes de Sedan, prêtées par le Musée de l’Armée (Invalides, Paris), puis fabrique ta propre armure en carton.
Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
As a family, discover the armor in the Princes de Sedan collection, on loan from the Musée de l’Armée (Invalides, Paris), then make your own cardboard armor.
L’événement Fabrique ton armure ! Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme