Fabrique ton balai !

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-23 16:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Dans le cadre du mois des zones humides, la PNR de la Brenne propose un atelier famille à partir de 6 ans.Familles

Comme à l’époque, venez fabriquer votre balai de sorcière ou de ferme après avoir récolté les plantes necessaires. Emilie vous accompagnera jusqu’à sa réalisation puis vous pourrez emporter cet objet bien utile chez vous. .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Wetlands Month, the PNR de la Brenne is offering a family workshop for children aged 6 and over.

L’événement Fabrique ton balai ! Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2025-12-24 par Destination Brenne