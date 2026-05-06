Saint-Lô

Fabrique ton beurre > Atelier 6-12 ans

Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Rendez-vous le 26 août au musée du bocage normand de Saint-Lô pour un atelier 6-12 ans fabrique ton beurre !

De la crème, un peu de patience et beaucoup d’énergie ! Apprenez les gestes traditionnels pour fabriquer votre beurre et le déguster!

Rendez-vous au musée du bocage normand de Saint-Lô !

Réservations au 02 33 72 52 55 .

Boulevard de la Commune Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : Fabrique ton beurre > Atelier 6-12 ans

L’événement Fabrique ton beurre > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Saint-Lô