Fabrique ton beurre > Atelier 6-12 ans Saint-Lô
Fabrique ton beurre > Atelier 6-12 ans Saint-Lô mercredi 26 août 2026.
Saint-Lô
Fabrique ton beurre > Atelier 6-12 ans
Boulevard de la Commune Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Rendez-vous le 26 août au musée du bocage normand de Saint-Lô pour un atelier 6-12 ans fabrique ton beurre !
De la crème, un peu de patience et beaucoup d’énergie ! Apprenez les gestes traditionnels pour fabriquer votre beurre et le déguster!
Rendez-vous au musée du bocage normand de Saint-Lô !
Réservations au 02 33 72 52 55 .
Boulevard de la Commune Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
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English : Fabrique ton beurre > Atelier 6-12 ans
L’événement Fabrique ton beurre > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Saint-Lô
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