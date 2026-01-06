Fabrique ton blason

2 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

9.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25 12:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Découvre l’univers fascinant de l’héraldique ! Formes, couleurs et symboles t’expliquent comment étaient créées les armoiries au Moyen-âge. Puis créé ton propre blason en choisissant écus, partitions, émaux et figures fantastiques. Une activité ludique et créative pour les plus de huit ans.

Tu es un apprenti chevalier de huit ans ou plus ? Plonge dans l’univers des blasons et de leurs secrets ! Couleurs, formes, symboles, etc. découvre comment étaient créées les armoiries au Moyen-âge et réalise ton propre blason ! Écu parti, coupé ou taillé ? Pal, chevron ou bordure ? Or, gueules, azur, sable ou sinople ? À toi de choisir les formes, les couleurs et les figures qui raconteront ton histoire. Dragon, licorne, lion, poisson, cygne ou même hydre ! Quel symbole porteras-tu fièrement ? Une animation ludique et créative pour apprendre en s’amusant ! 9.5 .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the fascinating world of heraldry! Shapes, colors and symbols explain how coats of arms were created in the Middle Ages. Then create your own coat of arms by choosing shields, scores, enamels and fantastical figures. A fun and creative activity for children over eight.

L’événement Fabrique ton blason Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Châteauroux Berry Tourisme