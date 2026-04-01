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Fabrique ton cerf volant Rue des Sports Plouescat

Fabrique ton cerf volant Rue des Sports Plouescat jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Rue des Sports

Adresse : Le Lokal, espace de vie sociale

Ville : 29430 Plouescat

Département : Finistère

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Fabrique ton cerf volant

Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 15:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Atelier parent/enfant.
A partir de 5 ans.   .

Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59 

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English : Fabrique ton cerf volant

L’événement Fabrique ton cerf volant Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX