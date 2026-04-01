Fabrique ton cerf volant Rue des Sports Plouescat
Fabrique ton cerf volant Rue des Sports Plouescat jeudi 23 avril 2026.
Fabrique ton cerf volant
Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 15:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Atelier parent/enfant.
A partir de 5 ans. .
Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
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English : Fabrique ton cerf volant
L’événement Fabrique ton cerf volant Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX