Fabrique ton cerf volant Rue des Sports Plouescat

Fabrique ton cerf volant

Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 15:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Atelier parent/enfant.

A partir de 5 ans. .

Rue des Sports Le Lokal, espace de vie sociale Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fabrique ton cerf volant

L’événement Fabrique ton cerf volant Plouescat a été mis à jour le 2026-03-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX