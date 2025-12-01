Fabrique ton doudou de Noël !

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

L’atelier des petits vous propose de fabriquer votre propre doudou de Noël !

Cet atelier est sur inscription, le matériel est fourni. Dès l’âge de 9 ans, cet atelier dure 1h30. .

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’atelier des petits invites you to make your own Christmas comforter!

L’événement Fabrique ton doudou de Noël ! Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme