Fabrique ton doudou de Noël ! Châteauroux
9 Rue du Général Bertrand Châteauroux Indre
Tarif : – –
Dimanche 2025-12-21
L'atelier des petits vous propose de fabriquer votre propre doudou de Noël !
Cet atelier est sur inscription, le matériel est fourni. Dès l'âge de 9 ans, cet atelier dure 1h30.
9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com
English :
L'atelier des petits invites you to make your own Christmas comforter!
