Fabrique ton éventail Le village Suze-la-Rousse 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Fabrique ton éventail Le village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

En famille. Un éventail pour l’été, quelle bonne idée !

Dès 3 ans mais aussi pour les plus grands !

Compris dans le billet d’entrée du château

Le village Château de Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

With the family. A fan for the summer what a great idea!

For ages 3 and up, but also for older children!

Included with château admission

German :

In der Familie. Ein Fächer für den Sommer was für eine gute Idee!

Ab 3 Jahren, aber auch für die Größeren!

In der Eintrittskarte für das Schloss enthalten

Italiano :

Con la famiglia. Un ventaglio per l’estate: che bella idea!

Per i bambini dai 3 anni in su, ma anche per i più grandi!

Incluso nel biglietto d’ingresso al castello

Espanol :

Con la familia. Un abanico para el verano: ¡qué buena idea!

Para niños a partir de 3 años, ¡pero también para niños mayores!

Incluido en la entrada al castillo

