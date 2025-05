Fabrique ton instrument & joue du ukulélé – Blanzac Coteaux-du-Blanzacais, 14 juin 2025 10:00, Coteaux-du-Blanzacais.

Charente

Fabrique ton instrument & joue du ukulélé Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Fabrique ton instrument & joue du ukulélé + ateliers Micro-Folie. C’est parti pour une journée festive avec pique-nique partagé et mini concert dans les jardins de la médiathèque !

.

Blanzac 8 route de Montmoreau

Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

English : Fabrique ton instrument & joue du ukulélé

“Fabrique ton instrument & joue du ukulélé” + Micro-Folie workshops. It’s off to a festive day with a shared picnic and mini concert in the mediatheque gardens!

German : Fabrique ton instrument & joue du ukulélé

« Baue dein Instrument & spiele Ukulele » + Micro-Folie-Workshops. Auf geht’s zu einem festlichen Tag mit gemeinsamem Picknick und Minikonzert in den Gärten der Mediathek!

Italiano : Fabrique ton instrument & joue du ukulélé

« Fabrique ton instrument & joue du ukulélé » + laboratori di Micro-Folie. Si parte per una giornata di festa con un picnic condiviso e un mini concerto nei giardini della mediateca!

Espanol : Fabrique ton instrument & joue du ukulélé

« Fabrique ton instrument & joue du ukulélé » + talleres de Micro-Folie. Día festivo con picnic compartido y miniconcierto en los jardines de la mediateca

L’événement Fabrique ton instrument & joue du ukulélé Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de tourisme du Sud Charente