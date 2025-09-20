Fabrique ton marque-page « Sorcière » Médiathèque de Tarascon Tarascon

Fabrique ton marque-page « Sorcière » Samedi 20 septembre, 10h30, 14h30 Médiathèque de Tarascon Bouches-du-Rhône

Durée 2h. Sur inscription, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00+ – 2025-09-20T12:30:00+

Fin : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T16:30:00+

Lire des livres c’est une chose mais avoir un marque-page personnalisé qu’on a fabriqué soi-même, c’est mieux ! Chloé vous propose de créer un marque-page sur la thématique des sorcières pour faire écho aux Journées du matrimoine.

10h30-12h30 : Adultes et ados dès 15 ans

14h30-16h30 : Enfants dès 8 ans

Médiathèque de Tarascon 26, boulevard Gambetta 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 51 52 https://tarascon.fr/mediatheque-municipale.html [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-tarascon13.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 91 51 52 »}] Fraîchement installée au rez-de-chaussée de la nouvelle Maison multi accueil, la médiathèque de Tarascon s’adapte aux besoins des habitants et aux nouvelles pratiques culturelles. Elle abrite notamment le service Archives/Patrimoine écrit. La salle de lecture, située au cœur de la médiathèque. Près d’un kilomètre d’archives et de fonds patrimoniaux de l’ancienne bibliothèque sont désormais conservés dans deux magasins, équipés de rayonnages mobiles et d’un contrôle de l’environnement, permettant d’assurer la bonne conservation des collections

Ville de Tarascon