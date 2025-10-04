Fabrique ton marque-page unique en origami ! Médiathèque De Saverdun Saverdun

Fabrique ton marque-page unique en origami ! Médiathèque De Saverdun Saverdun samedi 4 octobre 2025.

Fabrique ton marque-page unique en origami ! Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque De Saverdun Ariège

Dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Viens t’initier à l’art du pliage et laisse libre cours à ta créativité !

Lors de cet atelier ludique, tu apprendras à créer un marque-page original en origami, personnalisé selon tes envies.

Médiathèque De Saverdun 38 rue du lion d’Or 09700 Saverdun Saverdun 09700 Ariège Occitanie 0561609943 https://bibliopole-ccpap.fr/

ccpap 09