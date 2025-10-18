Fabrique ton monstre Rue des Lycées Granville

FABRIQUE TON MONSTRE !

Laisse parler ton imagination… et ta créativité !

À partir d’une simple assiette cartonnée, crée le monstre le plus effrayant, méchant ou que tu puisses imaginer !

Ramène ton chef-d’œuvre à la piscine dès le 18 octobre il sera exposé dans le hall du centre aquatique !

Tous les monstres seront aussi partagés sur nos réseaux !

Le dessin qui récolte le plus de votes remporte un super cadeau

1er Un stage vacances,

2e Une carte 10 entrées enfant,

3e Un pack famille (2 adultes + 3 enfants).

Résultats le 3 novembre 2025. .

Rue des Lycées Centre aquatique l’Hippocampe Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 49 37 contact@lhippocampe-gtm.fr

