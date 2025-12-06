Fabrique ton Porte-Plantes ! L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 6 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Initie toi au recyclage du plastique et repars avec ton porte-plantes original et coloré.

Envie de créer un petit meuble 100% réemploi et recyclage ? Cet atelier est fait pour toi.

Fabrique le support du porte-plantes à partir de cintres, puis fond et découpe des plaques de plastique recyclé pour rendre ta création encore plus unique.

Cet atelier est ouvert à tous·tes : aucune compétence technique n’est requise !

Jauge : 5 personnes (les mineur.e.s doivent être accompagné.e.s)

Tarif : 30 euros – éligible au dispositif Carte Sortir ! (selon le montant du solde restant). Dans ce cas, présente toi dans l’une des deux boutiques de La Belle Déchette pour réserver ta place pour l’atelier.

Début : 2025-12-06T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T12:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/fabrique-ton-porte-plantes-en-plastique-recycle-et-en-cintres

L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine