Fabrique ton propre calendrier de l’avent Villentrois-Faverolles-en-Berry

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Début : 2025-11-29 15:00:00

Préparez Noël en famille en créant votre calendrier de l’Avent personnalisé avec des techniques simples et ludiques !

Tout public.

Réservation obligatoire. .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com

English :

Prepare for Christmas with your family by creating your own personalized Advent calendar using simple, fun techniques!

German :

Bereiten Sie sich mit Ihrer Familie auf Weihnachten vor, indem Sie Ihren persönlichen Adventskalender mit einfachen und spielerischen Techniken gestalten!

Italiano :

Preparatevi al Natale con tutta la famiglia creando il vostro calendario dell’Avvento personalizzato con tecniche semplici e divertenti!

Espanol :

Prepárate para la Navidad con toda la familia creando tu propio calendario de Adviento personalizado con técnicas sencillas y divertidas

