Fabrique ton propre calendrier de l’avent
Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Préparez Noël en famille en créant votre calendrier de l’Avent personnalisé avec des techniques simples et ludiques !
Tout public.
Réservation obligatoire. .
Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 06 75 27 artsenfolie36600@gmail.com
English :
Prepare for Christmas with your family by creating your own personalized Advent calendar using simple, fun techniques!
German :
Bereiten Sie sich mit Ihrer Familie auf Weihnachten vor, indem Sie Ihren persönlichen Adventskalender mit einfachen und spielerischen Techniken gestalten!
Italiano :
Preparatevi al Natale con tutta la famiglia creando il vostro calendario dell’Avvento personalizzato con tecniche semplici e divertenti!
Espanol :
Prepárate para la Navidad con toda la familia creando tu propio calendario de Adviento personalizado con técnicas sencillas y divertidas
