Fabrique ton robot dessinateur La Quincaillerie Guéret

La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-04

2025-10-01 2025-10-04

Avec la compagnie Les Objets perdus, nous vous proposons des ateliers de fabrication de robots, entre amis ou en famille.

ces robots seront utilisés le 10 octobre à 18h à la BM pour une performance artistique.

La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 45 13 eric.durand@agglo-grandgueret.fr

