Fabrique ton robot dessinateur La Quincaillerie Guéret

Fabrique ton robot dessinateur
La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse
Avec la compagnie Les Objets perdus, nous vous proposons des ateliers de fabrication de robots, entre amis ou en famille.
ces robots seront utilisés le 10 octobre à 18h à la BM pour une performance artistique. .
La Quincaillerie 22 Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 45 13 eric.durand@agglo-grandgueret.fr
