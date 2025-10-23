Fabrique ton robot (stage) Saint Hernot Crozon

Fabrique ton robot (stage)

Saint Hernot Fablab Silex et compagnie Crozon Finistère

Début : 2025-10-23 09:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-23

Pré-requis non

Objectifs pédagogiques fabriquer un robot OTTO , mobile et programmable.

Pour le fabriquer, tu apprendras

à utiliser un logiciel de conception 2D et la gravure au laser pour personnaliser ton robot

l’assemblage de pièces en bois

le montage des modules électroniques

la programmation sous Arduino

Chaque participant repars avec le robot qu’il aura fabriqué.

La matière première et les divers composants sont fournis par le Fablab et compris dans le coût du stage.

Les repas du midi sont prévus sur place, chaque enfant apportant son repas.

Nombre de participants maximum 4

Animateurs Eric Prioul et Pascal Perdriau

Contacter contact@silex-et-compagnie.bzh) .

Saint Hernot Fablab Silex et compagnie Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 38 22 19 81

